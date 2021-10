PiazzaPulita, Rita Dalla Chiesa umilia Corrado Formigli: "Odio in malafede, lo abbiamo capito"

15 ottobre 2021 a

Guido Crosetto ha lasciato lo studio di PiazzaPulita. Il fondatore di Fratelli d'Italia, da tempo lontano dalla politica, ha salutato il conduttore Corrado Formigli e ha preso la via dell'uscita in protesta con "il plotone d'esecuzione nei confronti di Giorgia Meloni". A prendere le sue difese, tramite un tweet al vetriolo ai danni della trasmissione di La7, Rita Dalla Chiesa: "Ha ragione Guido Crosetto - scrive la giornalista -. Una persona perbene, brutto tutto questo odio. Odio in malafede…e l’abbiamo capito tutti".

D'altronde da settimane, casualmente a pochi giorni dalle amministrative, PiazzaPulita continua la propria battaglia contro Fratelli d'Italia. Formigli a ogni puntata manda in onda uno spezzone dell'inchiesta (ancora piena di misteri) condotta da Fanpage. Inchiesta che ha visto l'autosospensione di Carlo Fidanza. Le accuse? Finanziamenti illeciti e nostalgia del ventennio fascista. Peccato però che alla richiesta della Meloni di avere l'intero girato, cento ore, Formigli e Fanpage fanno spallucce.

Non solo, perché proprio nell'ultima puntata andata in onda giovedì 14 ottobre il conduttore ha esordito mostrando una foto di una telecamera insanguinata. Si tratta di un cameraman della trasmissione aggredito durante le manifestazioni di sabato scorso contro il Green pass. Fin qui nulla di male se non fosse che Formigli alla vicenda abbia affiancato il nome della Meloni e di Matteo Salvini dicendo: "Mi riferisco a loro". Come se la colpa delle violenze avvenute in piazza a Roma e a Milano fosse di Lega e FdI. Proprio in protesta a questo modo di fare giornalismo, Crosetto ha deciso di lasciare. "Ho sbagliato io a venire qui da libero cittadino e libero pensatore. Secondo me la trasmissione è stata un plotone d'esecuzione nei confronti di Giorgia Meloni e del centrodestra. Non voglio fare la foglia di fico", sono state le sue parole.

