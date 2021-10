Franco Cardini, i No Green pass e le violenze in piazza: "Chi c'era e perché non mi sorprendo", un messaggio a Draghi

18 ottobre 2021 a

Sulle violenze in piazza, lo storico e medievalista Franco Cardini, ha le idee chiare. Si tratta di "una manifestazione di potere da parte di un'oligarchia", dice a Il Giornale. "È ovvio che la manifestazione della Cgil a poche ore dall'apertura delle urne serva anche a raccogliere dei voti per il ballottaggio", osserva Cardini, "soprattutto in questi tempi in cui il colpo d'occhio di una piazza piena può influenzare le elezioni, sta di fatto che sabato lì c'era più che altro il paese legale, completamente scollato dal paese reale".

E ancora, più che certe pulsioni violente, a Franco Cardini fa paura altro. "Guardi, mi fa più paura quel che succede negli stati profondi della società", dice in una intervista a La Stampa. "C'è un 20 per cento della popolazione in stato di povertà assoluta. C'è una metà degli elettori che non vota. C'è una società civile che dà il peggio di sé", osserva mandando di fatto un messaggio al presidente del Consiglio Mario Draghi.

"A parte gli evasori fiscali, qui non si riesce nemmeno a fare la raccolta differenziata. È questo che mi fa paura", conclude lo storico. "Lo scollamento tra un pezzo enorme di società e le sue istituzioni". Occhio...

