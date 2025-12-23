Maurizio Landini, sciopero? Toh, come risponde: un fallimento totale

Il motivo a suo dire è chiaro: "Si taglia sui più deboli mentre si sta dalla parte dei forti. Quale messaggio passa dal penalizzare lavoratori precoci e usuranti per spostare risorse anche a quelle imprese che non rispettano i contratti e risparmiano sulla sicurezza? Che si può anche morire di lavoro. Una logica inaccettabile". Insomma, è una manovra "contro lavoratori e pensionati. Lo dimostra anche il ripristino dell'emendamento Pogliese, già bocciato a luglio e spuntato all'ultimo in legge di bilancio. L'ennesima cattiveria contro i lavoratori che perdono il diritto agli arretrati quando un giudice stabilisce che la loro retribuzione è troppo bassa. Una norma che non c'entra nulla con la finanziaria, ha un profilo di incostituzionalità e di cui chiediamo il ritiro immediato".

E sulle pensioni? "Si fa solo cassa - ha proseguito Landini -. E si punta a favorire la privatizzazione del sistema previdenziale, come pure di quello sanitario. Quando ai giovani serve una pensione di garanzia. E va riconosciuto che l'aspettativa di vita non è uguale per tutti. Invece si va verso un'uscita a 70 anni o con 45 di contributi. Sono riusciti persino a peggiorare la legge Fornero". E allora di fronte a tutto questo non possiamo far altro che aspettarci un altro sciopero? Non proprio. Nella stessa intervista Landini parla al passato: "C'era un motivo in più per scioperare". Che si sia reso conto dei flop clamorosi? Chissà... D'altronde, alla domanda su quali saranno le prossime mosse, il leader della Cgil chiosa: "Fisco, salari, pensioni, precarietà restano le priorità. Lavoriamo a una legge di iniziativa popolare per rilanciare la sanità pubblica. E proseguiamo la trattativa con Confindustria e le altri associazioni su rappresentanza, sicurezza e superamento dei contratti pirata. Non è il momento di investire in armi, ma in politiche industriali, lavoro e futuro".