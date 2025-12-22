Leone XIV, clamoroso: cosa studia sullo smartphone

Libero logo
di Caterina Maniacilunedì 22 dicembre 2025
2' di lettura

Il Papa benedice i Bambinelli dei presepi portati in piazza San Pietro da molti piccoli con i loro genitori, torna a rivolgere un forte appello affinché «tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace». All’Angelus, poi, Leone XIV esalta le qualità dello sposo di Maria: pietà, carità e misericordia. Una figura, un po’ trascurata, messo in rilievo dalla liturgia domenicale.

Il Santo Padre sottolinea la fragilità di un uomo e le sue sicurezze, il solco della tradizione, delle scelte già tracciate, da cui Giuseppe si stacca per prendere «il largo», affidandosi a una rotta che non risulta nelle mappe umane ma dalle «mani di Dio». Il Natale si avvicina e, con esso, si fa prossima anche la figura del padre putativo di Gesù.

E a proposito delle molteplici attività del Papa, si scopre che utilizza la piattaforma Duolingo per studiare il tedesco durante le ore notturne. La notizia è stata diffusa da fonti di stampa, poi confermata dal fratello del Pontefice.

Alcuni utenti della piattaforma abbiano identificato il Pontefice attraverso il suo account personale. L’account porta il nome «Robert» e utilizza il nickname @drprevost, lo stesso che Robert Francis Prevost aveva scelto per il suo profilo su social network “X” prima di salire al soglio pontificio. Gli utenti, dunque, hanno notato che questo profilo si connetteva da Roma nelle ore piccole, intorno alle tre del mattino, tanto che qualcuno ha pensato bene di scrivere direttamente a Leone: «Santo Padre, sono le tre del mattino, cosa sta facendo?».

John Prevost, fratello del Santo Padre, ha confermato l’autenticità dell’account al National Catholic Reporter dichiarando: «Non ne dubito, in questo momento sta studiando il tedesco».

