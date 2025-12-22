Leone XIV, clamoroso: cosa studia sullo smartphone

E a proposito delle molteplici attività del Papa, si scopre che utilizza la piattaforma Duolingo per studiare il tedesco durante le ore notturne. La notizia è stata diffusa da fonti di stampa, poi confermata dal fratello del Pontefice.

Alcuni utenti della piattaforma abbiano identificato il Pontefice attraverso il suo account personale. L’account porta il nome «Robert» e utilizza il nickname @drprevost, lo stesso che Robert Francis Prevost aveva scelto per il suo profilo su social network “X” prima di salire al soglio pontificio. Gli utenti, dunque, hanno notato che questo profilo si connetteva da Roma nelle ore piccole, intorno alle tre del mattino, tanto che qualcuno ha pensato bene di scrivere direttamente a Leone: «Santo Padre, sono le tre del mattino, cosa sta facendo?».