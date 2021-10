Charlene di Monaco, la foto con il Re degli Zulù: un clamoroso dettaglio, corna ad Alberto?

18 ottobre 2021 a

Il giallo di Charlene di Monaco continua e si arricchisce di un ultimo capitolo. Come è noto, la consorte del principe Alberto, ha recentemente subito un'ultima operazione chirurgica, la quarta nel giro di pochi mesi, in anestesia totale. Si trova dallo scorso dicembre in Sudafrica, dove è rimasta bloccata per un'infezione che non le permette di prendere aerei. E, ovviamente, le sue condizioni di salute destano preoccupazione.

Da parte di Alberto, più volte, è stato annunciato un imminente ritorno della consorte nel Principato, ma per ora ancora nulla. Nelle ultime ore, citate da rotocalchi di gossip, altre fonti hanno confermato che il ritorno di Charlene sarebbe possibile, a breve: se per 15 giorni le sue condizioni risulteranno stabili, potrà tornare a casa, dai suoi figli.

E ora, una pesantissima conferma all'imminente ritorno, arriva direttamente dalla principessa. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una fotografia che la ritrae con Misuzulu, il nuovo Re degli Zulù sudafricani, e in calce ha scritto: "Grazie per la tua gentilezza e il tuo supporto". Parole che da un lato fanno supporre che, in effetti, l'addio al Re degli Zulù e il ritorno in Sudafrica siano imminenti. Ma non è tutto: Charlene ha anche aggiunto un cuoricino nero al post. E in molti hanno rimarcato come quel cuoricino potesse alludere al rapporto "molto intimo" tra Charlene di Monaco e Misuzulu, un legame che in questi mesi ha catalizzato molte attenzioni e che, insomma, per molti sarebbe più di una semplice amicizia. Anche perché lo scorso maggio, Charlene si propose di fare da mediatrice "ufficiosa" nella faida familiare per il trono degli Zulù, dopo l'avvelenamento del padre di Misuzulu.

