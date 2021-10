Lapo Elkann, ecco le foto del matrimonio con Joana: colpaccio-Signorini, la verità su questi scatti

Francesco Fredella 19 ottobre 2021 a

a

a

Del matrimonio di Lapo Elkann con Joana si sa pochissimo. Le notizie trapelate dai giornali hanno lasciato tutti senza fiato, ma adesso il nipote di Gianni Agnelli decide di rompere il silenzio sul settimanale "Chi" - diretto da Alfonso Signorini. Dove parla di tutto: abiti degli sposi, momenti più toccanti della cerimonia e curiosità. Una vera bomba sganciata dal settimanale di Signorini. Lapo Elkann e Joana Lemos si sono sposati e la conferma arriva in un'intervista fiume. Nelle foto del numero in edicola si vedono Lapo e Joana che sorridono felicissimi. Pochi invitati alla cerimonia (si tratta di un party davvero esclusivo).

"Dimissioni con effetto immediato". Lapo Elkann, clamoroso passo indietro: con i "soci" è finita malissimo

Signorini, in occasione di questo numero, dedica ben diciotto pagine di foto del matrimonio tra Lapo Elkann e Joana Lemos. E poi le frasi degli sposi. “Il vero amore è riservato, privato e intimo”, si legge sulle colonne di Chi. Ma Lapo non ha mai amato il gossip e pare che abbia deciso di concedersi soltanto a fronte di una donazione alla Fondazione Laps (presieduta da Lapo e come vide sua moglie). Un servizio fotografico, quindi, finito solo a scopo benefico.

"La prima donna ad averlo fatto... nel deserto". Chi è Joana Lemos, la neo-moglie di Lapo Elkann: un passato pazzesco

“Purtroppo c’è ancora molto da fare. La pandemia ha lasciato profonde cicatrici su milioni di vite ed è importante che chi ha i mezzi per aiutare gli altri lo faccia, sostenendo chi è in maggiore difficoltà, in tutte le aree geografiche, perché, in un modo o nell’altro, tutti sono stati toccati dal flagello della pandemia. Come cittadini del mondo, è un dovere farlo. E, ancora una volta, vorremmo ringraziare tutti coloro che ci sostengono e ci aiutano a promuovere questi progetti di beneficenza, tra cui il settimanale Chi”, si legge sulle pagine della rivista di Signorini.

"Per piacere, se giochi contro la Juve...". Bianconeri alla frutta: la supplica di Lapo Elkann a Cristiano Ronaldo

I coniugi Elkann svelano tutti i dettagli del matrimonio. La cerimonia, lo ricordiamo, si è svolta a Tavira, in Portogallo. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 7 ottobre. Lapo si è presentato con un abito disegnato da Rubinacci. I testimoni dello sposo erano tre: i fratelli John e Ginevra insieme ad Armando. Stessa scelta per Joana che porta all'altare come testimoni i suoi fratelli, Gonçalo e Bruno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.