Silvio Berlusconi, le olgettine Guerra e Sorcinelli: "Ci ha telefonato. In quei dieci minuti...", l'ultimo agguato in tribunale

Nuove gravi accuse dalle Olgettine su Silvio Berlusconi. A margine della nuova udienza sul caso Ruby Ter, è Alessandra Sorcinelli a rivelare il contatto avuto con il Cav. "Il giorno dopo la mia presenza in Tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi che mi invitava ad Arcore, io ho negato l'invito dicendo che, se voleva, di contattare i miei legali. I toni non erano molti amichevoli".

La Sorcinelli, insieme a Barbara Guerra, già nella scorsa udienza aveva attaccato il leader di Forza Italia. "Cene eleganti? Ci viene da ridere, non scherziamo", avevano detto in coro lo scorso 6 ottobre. Entrambe le ragazze, presenti dieci anni fa alle serate a villa San Martino, avevano affermato che l'ex premier "ci ha rovinato la vita" e si erano dette pronte a "dire tutta la verità" davanti agli inquirenti. Nell'attesa, si sfogano con i giornalisti prima di entrare in aula, riferendo della telefonata "minacciosa" avvenuta lo scorso 7 ottobre, mentre erano insieme.

"E' durata 10 minuti questa conversazione - ha confermato la Guerra - poi magari quando ci sarà l'udienza con i magistrati farò presente anche di questa telefonata". In aula, ha aggiunto Guerra, "mi difenderò perché sono innocente, non sono stata corrotta e non ho preso soldi. Anzi, sono solo una vittima di questo processo". I toni della telefonata, ha concluso, "non erano molti amichevoli, non ho più rapporti con lui e quindi sentirmi chiamare dopo 24 ore, dopo mesi che non ti sento è un po' strano".

