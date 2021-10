Dritto e Rovescio, "il vermifugo che cura il Covid": da Del Debbio, l'ultima frontiera del delirio

22 ottobre 2021 a

"Utilizzo farmaci che normalmente non utilizzano gli altri". A parlare alle telecamere di Dritto e Rovescio è Franco D'Urso, medico pediatra noto per le sue posizioni controverse sul coronavirus e il vaccino. Nella puntata del 21 ottobre del programma di Rete 4 l'inviata di Paolo Del Debbio ha fatto visita a D'Urso, impegnato a fornire consigli a una sua paziente. "Ho avuto solo due giorni di febbre a 38 - spiega la signora al di là del telefono -, a malincuore ho preso una tachipirina da 500". A quel punto è il medico a dire alla paziente che se dovesse avere il Covid, bisognerebbe intervenire rapidamente.

Come? Presto detto: "Vi posso dimostrare che molta gente ha usato l'idrossiclorochina ed è guarita dal Covid". Questa la soluzione, con l'aggiunta del vermifugo, del pediatra per prevenire e curare il coronavirus. Le sue posizioni non sono nuove. Mesi fa, sempre in collegamento con Del Debbio, D'Urso aveva attirato l'attenzione dell'Ordine dei medici della provincia di Siracusa. Nel mirino le seguenti parole: "Questi contro il Covid non sono vaccini perché il vero vaccino contiene dentro il virus attenuato o morto che stimoli in sistema immunitario, questo è un siero-genico fatto in sei mesi per tamponare l’emergenza".

La stessa Agenzia europea per i medicinali è dovuta intervenire, sconsigliando l'uso dell'ivermectina (altro antiparassitario ampiamente usato al posto del vaccino). Dalle ultime evidenze l'Ema ha concluso che i dati disponibili non ne sostengono l'uso al di fuori di studi clinici ben progettati. Insomma, il vaccino è l'unica arma contro il coronavirus.

