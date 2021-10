Roberto Burioni, "come si trasmette oggi il Covid": allarme agghiacciante, siamo (ancora) condannati?

22 ottobre 2021 a

Roberto Burioni, alla luce degli ultimi dati, annuncia in un inquietante post pubblicato sul suo profilo Twitter, che "il virus non è più quello del 2020", adesso infatti "si trasmette in maniera immensamente più efficace via aerosol e questo è evidente anche all'osservazione empirica". Quindi, continua il professore, "possiamo dimenticarci il distanziamento, servono aerazione, filtrazione dell'aria, mascherine al chiuso. E soprattutto vaccini". Solo così potremo difenderci evidentemente da una eventuale quarta ondata di contagi.

Del resto i numeri negli altri Paesi europei non sono affatto rassicuranti, basta vedere quanto sta accadendo in questi giorni in Gran Bretagna (dove si contano 50mila nuovi contagi ogni 24 ore), Belgio (con tremila casi al giorno) e Olanda, dove stanno aumentando in modo esponenziale i positivi. In Russia, secondo le autorità sanitarie, si è raggiunto un numero record: nelle ultime 24 ore si sono contati 1.064 morti e 37.141, circa 800 in più rispetto al dato più alto toccato ieri.

In Italia per il momento la situazione è sotto controllo: si registra una lieve risalita dell'incidenza con 34 casi per 100mila abitanti. Questi i dati contenuti nella nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i principali dati dell'ultimo monitoraggio della Cabina di regia. In lieve diminuzione, invece, il tasso di occupazione delle terapie intensive.

