Francesco Facchinetti? "Perché McGregor lo ha pestato": una "strana" testimonianza, chi vuota il sacco

Un paio di settimane fa ha suscitato un certo clamore la notizia del pugno che Conor McGregor ha tirato a Francesco Facchinetti, apparentemente senza motivo. Qualcuno sospetta che alla festa del St. Regis Hotel di Roma il campione mondiale di MMA possa aver fatto abuso di alcol o droghe, arrivando ad aggredire Facchinetti apparentemente senza motivo.

L’ex coach di McGregor ha però preso le sue parti. Intervistato da Repubblica, il 61enne Philip Sutcliffe ha infatti assicurato che Conor è “una persona dal cuore molto grande”: pur non sapendo come siano andate le cose in quel di Roma, l’allenatore irlandese si è detto sicuro del fatto che “Facchinetti ha fatto qualcosa per infastidirlo perché Conor è una persona dal cuore molto grande”.

A proposito del possibile abuso di droghe, l’ex coach non lo ha escluso ma lo ha praticamente giustificato: “Contro è una persona che ha fatto tanti soldi in pochissimo tempo, è normale che a volte i soldi diano alla testa e che quindi ogni tanto esageri con l’alcol e che magari si rilassi in qualche altro modo, è uno dei più grandi showmen che io abbia mai conosciuto. Io non conosco Facchinetti e non c'ero quella sera, ma conosco Mc Gregor e il suo temperamento e se ha reagito così qualcuno è stato fastidioso con lui”.

