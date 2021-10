Rossano Rubicondi, "forse lo facciamo di nuovo": quell'ultima clamorosa frase su Ivana Trump

30 ottobre 2021 a

Una relazione tra alti e bassi, ma durata vent'anni quella tra Rossano Rubicondi e Ivana Trump. Il giorno dopo il tragico annuncio dello showman stroncato da un melanoma, sono tantissimi i messaggi di cordoglio, molti dei quali arrivati alla sua ex moglie. Sì, perché nonostante la separazione i due erano più affiatati che mai. Lo aveva dimostrato lo stesso Rubicondi (per la Trump il quarto marito) a Live Non è la d'Urso.

Durante il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, l'ex naufrago dell'Isola dei famosi aveva ammesso: "Sono venti anni che ci sono questi alti e bassi, forse si torna insieme e forse ci sposeremo di nuovo". Una frecciata anche a chi aveva ripetutamente criticato la relazione a causa della differenza di età: 23 anni. I due si sposarono nel 2008, lo stesso anno in cui Rubicondi venne scelto per partecipare alla sesta edizione dell'Isola dei famosi, condotta da Simona Ventura.

È stata proprio lei a dare la triste notizia nella giornata del 29 ottobre. "È morto Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio", ha scritto la conduttrice su Twitter lasciando interdetti i fan. Rubicondi, infatti, ha tenuto nascosto la malattia per lungo tempo.

