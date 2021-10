Serenella Draghi al G20, "distesa a terra per pregare come gli slavi": indiscrezioni impensabili sulla moglie del premier

30 ottobre 2021 a

a

a

Al G20 ha debuttato Serenella Draghi. La moglie del premier (sono sposati da quasi mezzo secolo) da sempre "un passo indietro" e lontana dai riflettori, ha dovuto occuparsi delle altre first lady e continuerà a farlo per questa due giorni dei "grandi della Terra". Ieri 29 ottobre ha preso un tè con la signora Biden; oggi sarà in visita ai Fori e al Colosseo, quindi colazione al Casino dell'Algardi e poi musei vaticani, Cappella Sistina e forse shopping. Domenica Campidoglio, ancora musei e Terrazza Caffarelli.

Mario Draghi affida il taglio delle tasse ai partiti? Tanti auguri, sarà un Vietnam

Di Serenella si sa poco proprio per la sua estrema riservatezza. Riporta La Repubblica che la nostra first lady si è dedicata allo studio della letteratura inglese e che proviene da una antica famiglia di patrizi veneti. Tra i suoi antenati c'è Bianca Cappello, che nel cinquecento andò in moglie (anche) al Granduca di Toscana ma i due fecero una bruttissima fine, probabilmente avvelenati.

Allarme black-bloc al G20, l'asse con i campi rom: un'ombra inquietante sul vertice dei potenti

Pare che Serenella e Mario si siano conosciuti in montagna da giovani e da allora sono sempre molto uniti. Ma di loro due insieme ci sono poche foto. L'ultima li ritrae al supermercato a fare la spesa come una coppia qualsiasi e nel carrello un pacco di croccantini per il bracco di casa, Buvech. La seconda foto risale a un G20 di ministri economici in Puglia e fuori dal teatro Piccinni lei gli sistema i capelli e lui sorride. Si sa anche che in quella occasione, a Polignano, Serenella ha cantato con altri una canzone di Modugno e che a Bari, nella cripta della cattedrale di San Nicola, si è distesa a pregare per terra, al modo degli slavi.

Draghi ha chiamato "Serena" la società che conserva il patrimonio della famiglia. E quando qualcuno gli ha chiesto del suo futuro, Mario ha risposto: "Chiedetelo a mia moglie".

"È sbagliato". Mario Draghi e Dario Franceschini, gola profonda: scontro totale, in Consiglio è successo di tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.