Rossano Rubicondi, "quel cerotto sulla mano": il dettaglio straziante, ora si capisce tutto

30 ottobre 2021 a

a

a

Una morte misteriosa quella di Rossano Rubicondi, portato via da un melanoma di cui pochissimi erano a conoscenza. A dare qualche dettaglio in più è stato Roberto Alessi, ricordando il passato: "Sono sconvolto e addolorato - si legge sul sito del settimanale di cui è direttore, Novella 2000 - . Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma".

Addio Rossano Rubicondi, la tragedia a soli 49 anni. L'ex Isola dei famosi, una morte misteriosa: le lacrime della Ventura | Guarda

Quella dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi e noto personaggio dello spettacolo sarebbe stata una battaglia combattuta in silenzio. "Era un uomo molto buono, un ragazzo direi, perché sembrava sempre un ragazzo", prosegue Alessi per poi raccontare qualcosa che all'epoca sembrava innocua: "È stato a casa mia un anno fa, aveva un cerotto su una mano, 'Devo farmi vedere'".

Rossano Rubicondi, "com'è morto a soli 49 anni". La sconcertante rivelazione del re del gossip

Secondo Alessi i suoi ultimi mesi Rubicondi li ha trascorsi a Miami, "dove stava per aprire un ristorante", e a New York. Al suo fianco ci sarebbe stata la sua ex moglie, Ivana Trump: "Mi parlava che si sarebbe risposato con Ivana, non so con quale convinzione, ma era molto, molto cambiato, mi assicurano". Nato a Roma nel 1972, Rubicondi lavorò come modello a Londra per poi intraprendere una lunga carriera in Italia. Dopo l'Isola dei Famosi, lo showman lavorò con Federica Panicucci e recitò nel film Natale a Beverly Hills, dove interpretava una parodia di se stesso.

"Perché ha tenuto nascosta la sua malattia": la straziante indiscrezione su Rossano Rubicondi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.