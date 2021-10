Vittorio Sgarbi contro Joe Biden: "Ridicolo", una foto sconcertante da Roma

31 ottobre 2021 a

a

a

Una discreta contraddizione, sulla quale punta i riflettori Vittorio Sgarbi. Una discreta contraddizione che arriva dritta dritta da Roma, dove si sta tenendo il G20 che ha al centro il cambiamento climatico, anche se sin dal principio un accordo concreto è sembrato impossibile.

"Finoc*** rotto in cu***"? Insultare Scanzi non è reato, trionfo in tribunale per Sgarbi: secondo il giudice... | Video-cult

Ma eccoci alla contraddizione: il punto è che Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, si è presentato al G20 con un corteo di 80 auto. E 80 non è un numero a caso: sono esattamente 80 auto di grossa cilindrata e blindate.

"Sesso a tre con il trans Eva Robins e la morta". Sgarbi fuori controllo. "Aveva un ucc***o come un dito, allora l'ho..."

La circostanza, come detto, non sfugge a Vittorio Sgarbi, il quale rilancia le immagini del corteo di Biden su Twitter e commenta, tranchant: "Come rendersi ridicoli andando al G20 per discutere di cambiamento climatico e presentarsi con un corteo di 80 auto". Biden colpito e affondato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.