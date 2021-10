Mezz'ora in più, Giuseppe Conte sconcertante: "Non è nell'interesse del Paese", occhio alla faccia dell'Annunziata

31 ottobre 2021 a

Compresa la malaparata, Giuseppe Conte si è ben guardato dal dichiarare di voler andare a votare subito dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Nonostante questa volontà venga attribuita al Movimento 5 Stelle, il suo nuovo leader non ha alcuna intenzione di assecondarla perché significherebbe molto probabilmente andarsi a schiantare sulla dura realtà delle urne. I segnali arrivati dalle elezioni amministrative non fanno presagire nulla di buono, per questo Conte a Mezz’ora in più è stato molto netto nel rispondere alla domanda di Lucia Annunziata.

“Andare a votare subito dopo l’elezione del presidente della Repubblica? Non è nell’ordine delle cose, non è nell’interesse del Paese”, ha dichiarato l’ex premier. “Quello che posso dire guardando nella prospettiva di Mario Draghi al Quirinale - ha spiegato - sempre che ci siano le condizioni affinché questa prospettiva si verifichi, è che non dobbiamo pensare che solo per questo si vada alle elezioni. Voglio essere chiaro: abbiamo una situazione complessiva del Paese in cui abbiamo l’obiettivo di metterlo in sicurezza dal Covid e di continuare a spingere su questo 6% di Pil”.

E poi c’è sempre il discorso del Recovery e quindi dei soldi europei da spendere: “L’avvio è fondamentale perché quando si inizia bene un’opera ci sono buone possibilità di portarla a conclusione. Pensare in tutto questo - ha sottolineato Conte - di eleggere il presidente della Repubblica, chiunque esso sia, e poi di andare a votare secondo me non è nell’ordine delle cose”.

