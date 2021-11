Rossano Rubicondi, "ha pagato tutto lei": indiscrezioni strazianti su Ivana Trump, l'ultimo gesto

01 novembre 2021 a

Sebbene non fossero più sposati da anni, Ivana Trump avrebbe avuto un comportamento esemplare nei confronti di Rossano Rubicondi, scomparso a soli 49 anni a causa di un melanoma cutaneo. “Sono devastata”, ha dichiarato l’ex moglie di Donald Trump, che ha rotto il silenzio per una brevissima dichiarazione raccolta dal magazine People. I due erano stati fotografati insieme per l’ultima volta lo scorso luglio, durante una passeggiata a New York.

"Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana nei confronti di Rossano”, ha raccontato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e ben informato sulla vicenda. “Nell’ultimo anno - ha rivelato - Ivana ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs o Saint Tropez, dove ha casa, per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie”.

Sebbene il loro matrimonio sia durato poco meno di un anno, nel corso degli anni ci sono stati diversi tira e molla e poi la decisione di rimanere in buoni rapporti. Un’amicizia che è andata avanti anche negli ultimi tempi e durante la malattia di Rubicondi, la cui morte ha sconvolto il mondo dello spettacolo e in particolare quello della televisione italiana.

