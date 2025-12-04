Meloni, Rita Dalla Chiesa: "Il gesto che mi ha colpito"

"Sai cosa ho trovato? Quella cazzimma... Molte volte la cazzimma buona, non per le cose cattiva ma per gli ideali, è una cosa che manca molto spesso nei giovani. E quindi vedere Giorgia...": Rita Dalla Chiesa ha parlato ai microfoni di Radio Atreju, ricordando un aneddoto sulla premier Giorgia Meloni che l'ha molto colpita in passato.

"Forse sarò anche romantica... Mi colpì un pomeriggio, lei era ministro della Gioventù, dovevamo fare una cosa a piazza del Popolo per le forze armate. Eravamo io, Fabrizio Frizzi e Giorgia sarebbe dovuta intervenire sul palco e mi ricordo che a un certo punto arriva un temporale fortissimo, noi avevamo dei gabbiotti dove metterci a questi ragazzi che stavano aspettando di salire sul palco erano alla mercé della pioggia - ha raccontato la Dalla Chiesa -. E Giorgia ha dato a loro il suo camerino, che era una grande stanza, per farli entrare e non farli bagnare. Questa cosa mi ha colpito. Le cose che ti colpiscono di una persona nella vita sono piccole, non devono fare grandi cose, questa era una grande cosa che invece lei ha fatto con enorme naturalezza, l'ho amata subito in quel momento".