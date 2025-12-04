Francesca Albanese scaricata anche dall'Onu: "Non deve accadere mai"

Anche le Nazioni Unite prendono le distanze da Francesca Albanese. Evidentemente le parole sconcertanti sull'assalto dei pro-Pal alla redazione torinese de La Stampa di venerdì scorso definito "un monito per i giornalisti" sono risultate eccessive anche per l'Onu, presso cui Albanese è relatrice speciale per i territori occupati in Palestina. "I relatori speciali diranno ciò che i relatori speciali hanno da dire", è la posizione del portavoce dell'Onu, non priva di un certo imbarazzo, prima di sottolineare però che "il principio fondamentale del Segretario Generale è che i giornalisti non devono mai subire alcuna forma di violenza, sia fisica, verbale o intimidatoria, ovunque si trovino". La questione era stata sollevata dal giornalista Mike Wagenheim di i24NEWS_EN, che aveva chiesto un commento del’ufficio del Segretario Generale sul caso Albanese. Qualcuno aveva chiesto ai vertici delle Nazioni Unite di licenziare la relatrice italiana. Non avverrà, ma il distinguo è pesante e difficilmente la paladina dei pro-Pal potrà fare finta di nulla.

Francesca Albanese, l'impresa: anche Laura Boldrini la scarica Un boomerang per Francesca Albanese. Il commento sull'assalto pro-Pal a La Stampa ha scatenato la reazione bipartisa...

Nel frattempo, tornando in Italia, anche Romano Prodi ha bocciato tanto la Albanese quanto il Comune di Bologna a guida Pd che è comunque andato avanti nonostante le polemiche sulla concessione della cittadinanza onoraria alla discussa relatrice. "Perseverare è diabolico. Albanese persevera, il Comune di Bologna non faccia altrettanto", ha tuonato il professore.

Francesca Albanese, grottesca Moni Ovadia: "Un dono conoscerla, donna straordinaria" Sulle pagine del Fatto Quotidiano va in scena il processo di santificazione di Francesca Albanese. Il sacro ministro di ...