Francesca Albanese, grottesca Moni Ovadia: "Un dono conoscerla, donna straordinaria"

Sulle pagine del Fatto Quotidiano va in scena il processo di santificazione di Francesca Albanese. Il sacro ministro di turno è Moni Ovadia, che si lascia andare a una serie di elogi grotteschi sulla relatrice speciale dell'Onu per la Palestina, che viene dipinta quasi come una sorta di eroina dei nostri tempi. Nell'incipit dell'articolo, lo scrittore si prende qualche riga per riflettere sulla propria vita, sulla sua condizione di "ebreo" e sullo shock subito dopo il 7 ottobre, evento che però viene derubricato a "rivolta nata da decenni di ininterrotta brutale oppressione da parte dei governi sionisti contro i palestinesi". Una esistenza difficile la sua. Anche se, per fortuna, ha ricevuto in dono il regalo più grande che un uomo possa desiderare: incontrare e conoscere Francesca Albanese. Insomma, Maria Teresa di Calcutta spostate: c'è una nuova santa in città.

"Ma il grande dono che ho ricevuto è stato quello di avere incontrato e conosciuto Francesca Albanese - il commento di Ovadia -. La risonanza di impegno e di sentimenti è stata tale che è stato naturale diventare amici. Francesca è una persona straordinaria, unisce in sé la giurista di grandissima competenza con la persona che ha nutrito in sé il rispetto profondo per i diritti inviolabili di ogni essere umano, per la sua dignità, per il riscatto degli oppressi. Ma, oltre al riconoscimento, Francesca ha scelto di prendere parte, di impegnarsi, di rischiare. Ha mostrato un coraggio raro, per il suo impegno verso la verità si è messa da sola contro il mainstream dei pavidi, degli opportunisti, degli ignavi che scelgono di occuparsi solo dei loro piccoli o grandi privilegi e dei quali Dante ha detto tutto ciò che c’era da dire: 'Non ti curar di lor...'". Quindi l'Albanese non è l'unica con la passione per il Sommo Poeta...