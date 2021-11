Rossano Rubicondi, rivelazione choc: "Aveva scelto una cura sperimentale. Se fosse rimasto in ospedale..."

01 novembre 2021 a

a

a

Rossano Rubicondi aveva un melanoma, un tumore della pelle. Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, che era suo amico ha parlato dei suoi ultimi giorni di vita durante la puntata di Storie Italiane su Rai uno, nella puntata di lunedì primo novembre.

"Quel peso troppo forte da sopportare". Morte di Rossano Rubicondi, la toccante rivelazione di Simona Ventura

"Rossano aveva rifiutato le cure classiche, stava seguendo una terapia sperimentale. Era andato in ospedale il sabato precedente, ma la domenica aveva firmato le dimissioni. Se fosse rimasto probabilmente avrebbero potuto curarlo in modo migliore, invece è morto da solo”, ha detto commosso Alessi. Che ha anche confermato che l'ex moglie Ivana Trump gli è sempre stata vicina: "Lo ha aiutato tanto sotto ogni punto di vista. Erano molto legati".

"Non accetto rimproveri". Frase agghiacciante sui gay, il padre di Rubicondi sbrocca contro Eleonora Daniele | Video

Alessi ha anche rivelato che Rossano aveva un rapporto complesso con la sua famiglia. I rapporti erano molto altalenanti, con tanti alti e bassi, tanto che quest’ultima non era presente al matrimonio con Ivana Trump. "Ogni volta che parlava della sua famiglia, seppure in maniera animosa, dimostrava di nutrire grande affetto. Mi raccontava diversi episodi soprattutto in relazione alla sua infanzia. Erano tre figli: Rossano, Riccardo e Roberto. Non si sentivano molto", ha detto il giornalista.

"Restate fuori da questa storia". Rossano Rubicondi, uno choc: salma "in ostaggio" all'estero, l'ultimo dramma per la famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.