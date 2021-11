Otto e Mezzo, Tomaso Montanari vede questa foto e delira: "Impressionante, ecco cosa significa". Come coprirsi di ridicolo

02 novembre 2021 a

a

a

Siamo ad Otto e Mezzo, il salottino di Lilli Gruber su La7. La puntata è quella di martedì 2 novembre e ospite in collegamento ecco il professor Tomaso Montanari, ormai tristemente noto per le sue sparate, e non soltanto quelle sulle Foibe. Si parla del G20 che si è tenuto nel weekend a Roma. E la Gruber cita quanto scritto da Montanari, che si è speso sulla fotografia dei leader intenti a lanciare una monetina nella fontana di Trevi. Bene, per Montanari, quella fotografia con "i sedicenti grandi della Terra" è "avvilente". E ancora, Lilli ricorda che parla di "irresponsabilità politica dei padroni". Perché?

"Questa la causa del Covid? Una stupidaggine". Antonella Viola sbotta a Otto e Mezzo: "gretini" zittiti in tempo record

E attenzione alla risposta di Montanari, che inizia con una rovinosa non-risposta: "Il Papa subito dopo il vertice ha detto che dobbiamo ammettere con onestà che siamo lontanissimi dai risultati attesi. E la direttrice esecutiva di Green Peace ha detto che i leader mondiali non sono stati all'altezza e non hanno avuto visioni. Solo in Italia si parla di successo. Quelle di Mario Draghi sono parole al vento: i paesi vanno ognuno sui propri passo". Bene, ma allora? "In realtà siamo tornati a Parigi 2015, non c'è nessun passo avanti", aggiunge il professore.

A quel punto la Gruber lo interrompe: "Sì, ma la foto della fontana di Trevi cosa c'entra?". E lui: "Beh, è impressionante: questa idea dei grandi che danno le spalle a una fontana pubblica che rappresenta il bene comune e ci buttano una moneta è il populismo dell'élite. È una generazione incapace di guardare al futuro". Roba che neanche il Sardina Mattia Santori: uno strepitoso delirio.

"Un successo imbarazzante, sembra un regime". Sallusti, un'amara verità sul G20 guidato da Mario Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.