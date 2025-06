L'aria che tira, Ronzulli spiana Caprarica: "Via il microfono!", rissa a La7

Polemiche infuocate a L'Aria che tira. L'argomento? Neanche a dirlo, il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Iran. Nello studio di David Parenzo, ecco ospite Licia Ronzulli. La senatrice di Forza Italia ha provato a spiegare ai presenti perché Giorgia Meloni non ha risposto ai giornalisti sui piani futuri di Donald Trump. Ma gli animi si sono subito scaldati e ne è nata una lite furibonda.

"Alla fine di un G7 non hanno chiesto a Meloni che cosa prepara per cena domani - ha spiegato Ronzulli -. Le hanno fatto una domanda precisa e importantissima. Lei ancora non sa cosa farà Trump. Come fa a rispondere ai giornalisti riguardo a se darà o meno le basi agli Stati Uniti? È ancora prematuro. Attaccare il governo su questo mi fa ridere. Sabato fanno un'altra manifestazione, peraltro non tutti assieme, state in piazza coi sindacati e noi stiamo in guerra fra un po'. Mi fate ridere".