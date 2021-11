Oliviero Toscani insulta Matteo Salvini: "Un ridicolo uomo preistorico"

04 novembre 2021 a

Solo livore. Ecco che Oliviero Toscani si scaglia ancora contro l'arcinemico Matteo Salvini, prima definendolo "ridicolo" poi dotato di una "morfologia preistorica". Al fotografo dalle ben note tendenze politiche non va giù la presenza della Lega all'interno del governo e, come ogni democratico che si rispetti, replica che "Salvini non può stare all'interno dell'esecutivo". "Sono stato il primo dire che il leader della Lega è inadatto - attacca all'Adnkronos -. Non possiamo avere un Salvini che è al Governo ma è anti europeista! È ridicolo". E ancora: "La Lega si divida in due, una parte vada col Governo e l'altra con la Meloni. Salvini non può stare nel Governo e all'opposizione".

Ma il Carroccio non è l'unica vittima di Toscani. Recentemente il fotografo è stato assolto dall'accusa di vilipendio al cristianesimo e può tirare un sospiro di sollievo: niente mula da 4 mila euro. La vicenda giudiziaria riguarda una sparata che Toscani aveva fatto nel maggio 2014 alla trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio24 in merito alla pedofilia in Chiesa: "Vedi uno inchiodato alla croce, un altare con bambini nudi che volano. Poi quell’altro sanguinante... la Chiesa sembra un club sadomaso".

Una frase, a suo dire, legittima: "È normale che sia stato assolto. Non è assolutamente una bestemmia quello che ho detto, era per chiarire quello che forse tanti fedeli non vedono pensando che la religione sia fatta di violenza, crocifissione e sangue. L'immagine della Chiesa non ha niente a che fare con la fede, con Dio e con Gesù". Infine l'ammissione di non essere credente, come se non si capisse.

