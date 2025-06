Salvini arriva in tribunale, Saviano lo insulta: "Vergognati, vergognati, vergognati!"

Matteo Salvini non ritira le querele per diffamazione contro Roberto Saviano. Il vicepremier è nell'aula 27 del tribunale di Roma dove sta testimoniando contro lo scrittore. I fatti risalgono al giugno del 2018, quando Salvini era da venti giorni ministro dell'Interno del governo Conte. Le querele seguono alcuni post Facebook di Saviano e un'intervista rilasciata dallo scrittore a un quotidiano tedesco. "Ora come allora sono rimasto stupito da alcune definizioni- dice Salvini- contenuti espliciti e pesanti", come l'appellativo di "ministro della malavita" o "Salvini amico della 'ndrangheta". In aula Salvini e Saviano siedono a pochi metri di distanza. Tra il pubblico ci sono gli scrittori Nicola Lagioia e Chiara Valerio, l'attrice Kasia Smutniak. "Io, persona ligia, ho ritenuto quelle frasi lesive e offensive, non una critica politica".