Sinner caccia Panichi e Badio, il retroscena: "Parlato troppo, nei fuorionda..."

Non c'è pace per Jannik Sinner. Altro slam e altro terremoto, con l'addio clamoroso a due membri cruciali del suo imponente staff alla vigilia di Wimbledon. Il numero 1 del tennis mondiale ha di fatto "allontanato" il suo preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, che erano entrati in squadra nel settembre 2024 per rimpiazzare a loro volta Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, giudicati da Jannik e dai suoi coach "colpevoli" di aver gestito male il caso Clostebol che nel marzo successivo gli sarebbe costato lo stop di 3 mesi in seguito al patteggiamento con la Wada.

Mistero sulle cause di un divorzio clamoroso, per due fattori: le tempistiche, con Sinner concentratissimo per prendersi una rivincita su Carlos Alcaraz sull'erba inglese e difendere il primo posto nel ranking Atp, e la modalità. Nelle prossime ore arriverà un comunicato che potrebbe dare qualche indicazione in più. Per ora restano le voci e i retroscena non ufficiali.