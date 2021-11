L'aria che tira, lo sfregio di David Parenzo e Paolo Brosio: "Parli tu? Tra alcol e droga..."

04 novembre 2021 a

a

a

Scontro tra David Parenzo e Paolo Brosio in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 sul covid e sul certificato verde. Il conduttore di In onda non condivide le posizioni no green pass di Brosio e lo attacca: "Vado ad accendere un cero a Medjugorje per farti tornare un minimo di senno", attacca. "Ma tu hai visto cos'è accaduto in questi due anni e dici che la Costituzione è sospesa?". Ma non è finita qui perché Parenzo rincara la dose: "Tra alcol e droghe ti sei fatto di tutto e metti in dubbio il vaccino?". "Tu sei una persona disdicevole, ignorante, tiri fuori l'unico momento di debolezza che ho avuto nella mia vita" replica Brosio. "Ma io lo rispetto" dice l'altro, "ma non parlare del vaccino".

"Mandatelo a Medjugorje". Brosio contro il vaccino? E Cecchi Paone sbotta: urla in studio

"Cosa ci sto a fare qui? Fate parlare lui e io me ne vado via", sbotta ancora Brosio. "Cosa sto a fare qua se deve intervenire Parenzo e parlare sopra la mia voce?". E ancora: "Deve passare solo il pensiero unico di Parenzo? Io ho diritto di esprimere la mia opinione". Interviene quindi la Merlino: "Parlate uno alla volta per favore".

"Aspetto risposte dal Papa". "Questo è matto". Puzzer delira, Parenzo lo insulta: dalla Panella finisce malissimo | Video

"Non so tra la pandemia ed Emilio Fede cosa sia peggio, sono contro il green pass, la Costituzione è sospesa", aveva detto poco prima Paolo Brosio. "Ci si dovrebbe tutti interrogare sul fatto che non c'è un dibattito politico, vengono prese decisioni a scatola chiusa. Ci sono dei dubbi che si sollevano sul ministero della Sanità, non è tutto rose e fiori, impediva le autopsie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.