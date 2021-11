Reddito di cittadinanza, Santanchè massacra il percettone: "Non lavora e gioca online? Vergogna, me ne vado"

05 novembre 2021 a

Una discussione infuocata quella che Daniela Santanchè ha avuto con un ex percettore del reddito di cittadinanza, Cristian Filomena, in collegamento con L'Aria che tira su La7. L'uomo ha raccontato che, dopo essere stato disoccupato per dieci anni, ha chiesto il sussidio statale. In particolare, però, ha sottolineato che nel periodo pre-reddito spesso si trovava a giocare online. Le sue parole hanno fatto saltare dalla sedia la senatrice di Fratelli d'Italia: "Ma uno che non lavora va a giocare online? Ma qua siamo impazziti, non posso ascoltare una cosa del genere. Un disoccupato ha i soldi per scommettere e chiede il reddito? C'è chi non ha i soldi per comprare il pane, non per giocare online, ci prende in giro? Ma siamo seri!".

A quel punto, Filomena ha provato a spiegarsi meglio: "Tu puoi avere 10 euro, li giochi e se vinci li rigiochi online. Se uno non ha soldi, più di 10-20 euro non può giocare". Nel frattempo, la Santanchè ha continuato a scuotere la testa contrariata: "No, c'è gente che con 10 euro non riesce a comprare la bistecca per far mangiare il figlio. Si vergogni".

Cristian, però, ha insistito: "Il punto è questo: se io non avevo diritto al reddito di cittadinanza, doveva saperlo anche il Caf. Io giocavo in media 1-2 giorni al mese se avevo i soldi. Ora la Guardia di Finanza mi contesta 77mila euro". Sempre più indignata e con le mani tra i capelli, la senatrice di FdI è sbottata: "Fosse per me manco dovrebbe parlare, si vergogni. Io me ne vado".

