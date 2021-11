Ciro Grillo e lo stupro. Controcorrente, lo scoop di Veronica Gentili ribalta il quadro: in questo video il dettaglio decisivo?

08 novembre 2021 a

a

a

Spunta un nuovo video sul caso che vede coinvolto Ciro Grillo. A Controcorrente, programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, viene mostrato in esclusiva un filmato sulla serata al Billionaire di Costa Smeralda dopo la quale il figlio di Beppe Grillo è stato accusato di stupro. Qui si vede Ciro e Silvia, la ragazza che l'ha denunciato, scambiarsi un bacio e poi altre effusioni. Dall'estratto dalla durata di 30 secondi sembra che sia stata la giovane italo-norvegese ad avvicinarsi al figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle. Una versione che i legali di Grillo potrebbero usare a loro favore, per dimostrare la complicità tra i due ragazzi.

"Una notte drammatica". Tensione coi legali e scelta estrema: perché Ciro Grillo ora rischia 12 anni di galera

D'altronde le accuse sono pesanti. Silvia ha affermato che Ciro e i suoi tre amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, l'avrebbero costretta a una serie di rapporti sessuali contro la sua volontà. Di diverso parere il gruppo che nega tutto e ribadisce la complicità della giovane. A parlare del bacio sarebbe stata anche Roberta, l'amica di Silvia presente nella casa dove i quattro avrebbero abusato di Silvia: "Si baciavano, il bacio era partito da lui e dopo pochissimo Silvia si staccava. Non mi è sembrato che lo respingesse in modo brusco, ma conoscendola mi è sembrato che non corrispondesse l’interesse di lui".

Ciro Grillo e lo stupro, Sgarbi: "Uomo di m***, ecco perché si cag***e tutti sotto"

Ma se il video basti a ribaltare la situazione tutta a favore di Grillo non è dato sapersi. Ancora ci sono da chiarire i messaggi scambiati nelle chat degli amici in Sardegna, ma anche quei lividi sulle braccia e sulle gambe che Silvia mostrò alle dottoresse della clinica Mangiagalli di Milano e il presunto uso della droga dello stupro. Intanto bisognerà aspettare il 26 novembre per capire se il tribunale di Tempio Pausania rinvierà o meno a giudizio i quattro ragazzi, Ciro Grillo compreso.

Ciro Grillo, spunta la droga dello stupro. Giulia Bongiorno "ribalta" il processo? Colpo di scena della difesa della 18enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.