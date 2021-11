Joe Biden "con Papa Francesco si è inzaccherato le mutande": non solo il "lungo peto" davanti a Camilla

Maurizio Stefanini 09 novembre 2021 a

È facile essere d'accordo sul principio che bisogna ridurre le emissioni di gas in atmosfera per combattere il riscaldamento globale; più difficile trovare il modo di riuscirci. Se ne deve essere accorto anche Joe Biden, che è sì riuscito a far varare un piano da 1000 miliardi per rinnovare le infrastrutture Usa nella chiave non solo di rilancio dopo la pandemia ma anche di contributo alla transizione energetica; alla Cop26 di Glasgow ha pure potuto così annunciare una ambiziosa strategia di riduzione dell'impatto di CO2 a base di nucleare pulito e aree forestali più estese; e nella stessa sede non è però riuscito a impedire una imbarazzante emissione di gas dal proprio intestino, proprio in presenza della Duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles.

«La sora Camilla tutti la vogliono e nessuno la piglia» recita un noto detto romano, che sembra ispirato ai problemi di solitudine dopo la vedovanza di Camilla Peretti, sorella maggiore di Papa Sisto V. La sua omonima inglese di quattro secoli dopo invece non solo se la ha infine presa l'eterno principe ereditario Carlo dopo la vedovanza, non solo ha avuto quel titolo nobiliare che per lo meno a un orecchio italiano sembra beffardamente alludere ai problemi coniugali della povera Lady Diana, ma sembra essere anche una pettegola terribile. Come che sia, quel segreto che puzzava è stato da lei spiattellato alla stampa britannica, che subito ha rilanciato, riferendo come la Duchessa non riuscisse proprio a «smettere di parlare dell'accaduto».

«Era lungo e rumoroso», avrebbe dettagliato al Daily Mail, spiegando anche come sua stato emesso alla presenza non solo del principe Carlo, ma anche del primo ministro Boris Jonhson. E la cosa va assieme al modo in cui sempre Biden durante il discorso di apertura al Cop26 è stato sorpreso ad appisolarsi, mentre stava parlando l'attivista per i diritti dei disabili Eddie Ndopu, è stato a occhi chiusi per 22 secondi, prima che un assistente lo scuotesse. Ma questo era un suo problema già noto, tanto è vero che Trump lo aveva ribattezzato "Sleepy Joe". Intendiamoci, anche il predecessore alla Casa Bianca quanto a emissioni di gas incontrollate avrebbe un curriculum di tutto rispetto. Gliene è stata infatti attribuita una mentre faceva una telefonata per chiedere il riconteggio dei voti in Georgia, un'altra durante un'intervista, altre ancora durante discorsi.

Ma se è per questo anche Biden è recidivo, dal momento che durante un incontro con Papa Francesco si sarebbe addirittura inzaccherato le mutande. Attenzione, poi, che l'evento si è verificato a un ricevimento alla Kelvingrove Art Gallery, Ora, il termine che in italiano evoca il gesto di far scorrere la cintura (=correggia) per allentare la tensione sul ventre è invece espresso con un termine "fart" che si presta a facili giochi di parole: prima di tutto con una Kelvingrove Fart Gallery, ma anche con i titoli di laurea anglo-sassoni, Master of Arts e Master of Fine Arts. Insomma, una sorta di gara su chi più meriterà il titolo di Master of Fine Farts tra l'attuale presidente, che a 79 anni quasi compiuti è il più anziano nella storia Usa, e il suo predecessore.

