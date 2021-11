Vaccino, Matteo Bassetti a Tagadà asfalta Roberto Speranza: "A chi va data la 3° dose", l'ultimo disastro del ministro

11 novembre 2021 a

Matteo Bassetti interviene sull'allargamento della platea dei soggetti a cui fare la terza dose annunciata dal ministro della Salute Roberto Speranza: Ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata di oggi 11 novembre, il direttore di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova dice che è "necessario mettere in sicurezza molto rapidamente prima i fragili e gli over 60 perché se si guarda i ricoveri dei vaccinati sono persone con più di 70 anni e con patologie. Queste sono le persone che devono essere messe in sicurezza". Poi, prosegue Bassetti, "si può aprire agli over 40. Non vorrei che si arrivasse a dicembre che sono vaccinati i quarantenni e non il 100 per cento degli anziani e dei fragili".

Anche perché, sottolinea il professore, "non sono così sicuro che un quarantenne abbia una necessità di fare subito la terza dose. Può stare anche altri otto mesi. Un ottantenne che magari ha problemi respiratori o cardiaci no". Insomma, "se io quarantenne o cinquantenne la dose l'ho fatta ad agosto non la rifaccio a dicembre".

E ancora, aggiunge il professore: "Ho sentito che chi ha fatto due dosi non vuole fare la terza dose ma dobbiamo dire che il booster rafforza in maniera definitiva il sistema immunitario e se non si fa si compromette l'efficacia delle prime due. E con la variante Delta predominante sarebbe un grave errore. Va fatta".

