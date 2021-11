PiazzaPulita, Corrado Formigli contro la Meloni: "Il 'bastar**' di Saviano a lei e a Salvini? Più odio nelle sue parole"

11 novembre 2021 a

Corrado Formigli picchia duro contro i No vax. Il conduttore di PiazzaPulita, programma di La7 in onda giovedì 11 novembre, apre la puntata con un'invettiva contro chi ancora non si è vaccinato. "Tra poco lo Stato dovrà trovare una soluzione, un modo non violento per far sì che chi non si è vaccinato si vaccini e accetti le regole della collettività". Poi il giornalista elenca le situazioni che vivono all'estero: "In Germania hanno capito che bisogna vaccinarsi di più, a Singapore non pagheranno le cure a chi non si è vaccinato, in Austria si pensa il lockdown". Per il conduttore l'Italia non è in emergenza proprio grazie ai vaccini che combattono anche le varianti del Covid-19.

Da qui la domanda ai più restii: "Voglio chiedere ai No-vax e ai No green pass, che sono spesso dei no vax camuffati, cosa rispondo a questi dati". Sullo schermo appaiono poi i numeri: "Qui c'è scritto che si muore otto volte di meno rispetto a quando non avevamo il vaccino contro il Covid". E ancora: "Ci sono i matti che vanno a raccontare frottole, per semplice ignoranza o per propaganda politica. Alcuni sono medici che convincono i pazienti a non vaccinarsi".

Poi ecco l'affondo a Giorgia Meloni: "Ci sono politici che non sanno neanche cosa dicono. Lei ha denunciato Saviano perché ha dato a lei e a Salvini dei bast**, ma è molto di più un linguaggio d'odio quello che lei usa contro i migranti a suo dire untori del vaccino". Il riferimento è alle parole della leader di Fratelli d'Italia che ricorda come gli italiani sono costretti a vaccinarsi, ma gli immigrati entrano senza nessun contro nel Paese.

