PiazzaPulita, agghiacciante sparata del giurista Ugo Mattei: "L'unica ragione per cui il Covid esiste"

12 novembre 2021 a

a

a

"Se avessimo le terapie intensive del 1980, in termini di posti letto, non ci saremmo neanche accorti della crisi del Covid": il giurista Ugo Mattei, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha detto la sua sulla situazione Covid in Italia, facendo un paragone con il passato. In particolare, ha detto che oggi la crisi si nota solo "perché abbiamo meno di un terzo delle terapie intensive che avevamo nel 1980 a causa del devasto della sanità pubblica".

"Un suo studente verrebbe cacciato". Padellaro a valanga contro Massimo Cacciari: "Ma cosa dice?" | Video

A quel punto, però, è intervenuto il conduttore: "Su questo la smentisco io, perché in Germania dove hanno 4-5 volte le nostre terapie intensive, hanno avuto comunque 100 mila morti. Questa è una sciocchezza". Ma l'ospite ha insistito: "Una cosa è avere i morti, una cosa è avere una crisi delle terapie intensive". Poi ha sciorinato una serie di numeri su morti e ricoveri in Italia: "Oltre il 70 per cento dei decessi e dei ricoveri in intensiva è di persone vaccinate con due dosi: questi sono dati forniti da uno scienziato importante che ha pubblicato in sedi istituzionali", ha dichiarato senza fare nomi.

"Lei sta facendo vedere dei numeri che non possono essere confrontati - l'ha interrotto subito Matteo Bassetti, anche lui collegato con PiazzaPulita -. Da una parte c'è un mondo di 7 milioni di non vaccinati e dall'altra un mondo di 46 milioni di vaccinati. Sono due dati che non possono essere confrontati". In un secondo momento, poi, Formigli ha chiesto a Mattei: "Lei si considera no vax?". "No, io mi definisco No-ss, no siero sperimentale, cominciamo a chiamare le cose con il loro nome".

"Mis-C: danni al sistema nervoso, polmoni e reni". Covid, i nuovi terrificanti effetti a lungo termine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.