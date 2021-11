PiazzaPulita, Mantovani e l'allarme sul Mis-C: "Danni a sistema nervoso e reni". Covid, terrificanti effetti a lungo termine

12 novembre 2021 a

a

a

Gli effetti a lungo termine dell'infezione da Covid non riguardano solo gli adulti ma anche i bambini: lo ha spiegato Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Rozzano, in collegamento con Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. Prima di tutto, però, il professore ha voluto ribadire un concetto: "Gli effetti a lungo termine sono una preoccupazione per la malattia e non per il vaccino, ricordiamolo".

"Ora sta cominciando ad uscire". Vaccino e complotti, inquietante profezia della Maglie: che cosa ci aspetta | Video



Parlando del Covid nei bambini, invece, ha detto: "C'è una malattia nuova, si chiama Mis-C e colpisce i bambini un po' più grandicelli dopo il Covid". L'esperto ha fatto riferimento alla sindrome infiammatoria multisistemica, un quadro grave: si tratta di un'attivazione immunitaria sproporzionata, paragonabile a quella degli adulti con forme gravi di coronavirus. In un secondo momento Mantovani ha aggiunto: "E poi ci sono gli effetti a lungo termine di Covid, è uno spettro di effetti molto vasto, comprende per esempio il sistema nervoso centrale, i polmoni, i reni".

Il direttore dell'Humanitas, insomma, ha sfatato il mito per cui nei più piccoli il virus può avere solo effetti leggeri: "Il long Covid esiste anche nei bambini, è difficile fare una stima, ma quella che io giudico più affidabile è quella di uno studio inglese. Dice che finita l'infezione acuta - dopo 15 settimane - 1 bambino su 7 ha ancora dei disturbi legati al Covid. Per questo il governo negli Stati Uniti ha stanziato più di un miliardo di dollari per studiare il long Covid. Questo è un motivo in più per vaccinarci e per vaccinare i nostri figli".

"Propagandista che ci prende per il cu***". Linciato dai no-vax, Bassetti se ne va: roba da pazzi da Formigli | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.