PiazzaPulita, Padellaro a valanga contro Massimo Cacciari: "Un suo studente verrebbe cacciato. Ma cosa dice?"

A PiazzaPulita fa "irruzione" Massimo Cacciari. Irruzione non fisica, viene semplicemente evocato nel dibattito tra il conduttore, Corrado Formigli, e il suo ospite, Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Nella puntata in onda su La7 di giovedì 11 novembre si parla delle controverse prese di posizione di Cacciari da Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, dove ha detto la sua su vaccini e Green pass facendo trasparire, ancora una volta, tutta la sua intolleranza per queste misure, per quanto il filosofo sia vaccinato e assolutamente non annoverabile tra le fila no-vax.

"Il dibattito sul virus assomiglia un po' a quello sul calcio e la politica, no?", Formigli imbecca Padellaro. E quest'ultimo: "Assolutamente. A proposito del professor Cacciari, studioso di prestigio e molto ammirato, io non ho capito cosa volesse dire a Otto e Mezzo. Ha detto di essere per la vaccinazione, ha detto che è necessaria. Allora il vaccino dei bambini... benissimo. Ma il professore allora ci dica chi è. Ci dice anche che dalla mattina alla sera si informa sul web: credo che un cattedratico del suo livello, davanti a uno studente che gli dice che ha studiato filosofia dalla mattina alla sera sul web, gli direbbe prego, si accomodi", picchia duro Padellaro.

"Bisogna vaccinarsi, poi c'è il filosofo che...". Severgnini tira in ballo Cacciari? La Gruber pizzicata a fare questo

E ancora, riprende: "Cacciari ha tutto il diritto di esprimere i suoi dubbi. Ma del Green pass per esempio non ha parlato, ed è un tema che può porre dei problemi. No, lui parlava di altre cose ma non ho capito bene di cosa. Io credo che i no-vax normali hanno motivi per esserlo, anche delle fragilità di tipo psicologico. Ciò che non è accettabile, e non parlo di Cacciari, è che ci sia chi per ragioni politiche o di audience lisciano il pelo al no-vax", conclude un tagliente Padellaro.

