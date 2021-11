Otto e Mezzo, Matteo Renzi? "Che razza di uomo è": da chi riesce a farlo insultare Lilli Gruber

16 novembre 2021 a

a

a

Lilli Gruber, ancora avvelenata con Matteo Renzi, dopo lo scontro durante l'intervista con il leader di Italia Viva, riesce a farlo insultare persino da Fabio Volo. Ieri sera 15 novembre, durante la puntata di Otto e mezzo, lo scrittore, aizzato dalla conduttrice dice: "Renzi? Non so se è politicamente finito, ma come uomo è sfinito: non porsi delle domande etiche su certi discorsi...", aggiunge Fabio Volo. "L'ho trovato molto sfinito. Non è una persona che ha emanato qualcosa di positivo". Manco fosse un santone.

Video su questo argomento "Un confronto in tv? Non faccio show". La replica di Conte a Renzi

Del resto la Gruber deve essere ancora molto arrabbiata. Nella puntata del 12 novembre, la conduttrice, con Marco Travaglio a farle da spalla, aveva attaccato Renzi: "Nei sondaggi viene dato al 2 per cento quando è tanto, lei non pensa che questo sia la conseguenza della sua spregiudicatezza sui temi dell'etica politica?", "Con il 2 per cento abbiamo creato posti di lavoro, abbiamo fatto il jobs act e ora c'è il reddito di cittadinanza, forse lei lo preferisce", aveva risposto Renzi. "Con il 2 per cento abbiamo bloccato Salvini in mutande dal Papeete che voleva pieni poteri, mandato a casa Conte e fatto arrivare Draghi".

"Paggetti della Boschi". Parenzo e De Gregorio difendono Renzi? Furia Travaglio: come li fa a pezzi

Quindi Renzi provocava la Gruber: "Ha sentito tanto Travaglio in questi anni e pensi che lei lo stipendia anche...". E a questo punto la Gruber perdeva le staffe: "Lei pensi ai fatti suoi, non venga qui a fare queste battute come se Travaglio rubasse i soldi a qualcuno". "Io penso ai fatti miei, vengo qui a farmi insultare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.