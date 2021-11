Charlene di Monaco, le voci da Palazzo: "Altroché convalescenza, è scappata". Chi non sopporta più

20 novembre 2021 a

Nessuno nel principato di Monaco crede che Charlene sia andata in Svizzera in una clinica specializzata nella cura delle dipendenze per guarire da un abuso di sonniferi. Tutti ormai sono convinti che dietro la scusa della salute si nasconda una crisi coniugale. Non solo. Il problema non sarebbe solo Alberto. Ma Caroline. Secondo alcune fonti citate dal giornale francese Voici "sua moglie non era pronta a rientrare, è stato Alberto a insistere perché voleva che lei lo accompagnasse a Dubai il 13 novembre e che fosse presente alle celebrazioni per la Festa Nazionale". Quindi Charlene "ha accettato di tornare solo a condizione che all’evento non ci fosse Caroline, con la quale i rapporti sono da sempre tesi e complicati".

Insomma, "O me o lei". Una richiesta che però Alberto non poteva soddisfare. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: alla cerimonia ieri 19 novembre c'era Caroline e non Charlene. Addirittura sembra che il principe un tentativo lo abbia fatto, per il bene non solo della consorte ma anche dei figli Jacques e Gabriella, ma pare che Caroline non ne abbia voluto sapere.

Fratello e sorella avrebbero litigato per questo motivo: "Hanno avuto un’accesa discussione, ma Caroline non ha ceduto di un passo", rivelano sempre queste fonti a Voice. A quel punto dunque Charlene avrebbe deciso di fare subito le valige e di andarsene. "Questi mesi in Sudafrica le sono serviti per capire che non ha più voglia di subire le pressioni. Ha deciso di separarsi da tutte le persone tossiche". Evidentemente tra queste c'è proprio la cognata Caroline. E Alberto? E' tra le persone di cui Charlene si vuole liberare? Secondo Voici sarebbe possibile. Ma una decisione in questo senso non è imminente. Al momento la principessa "pensa solo a ristabilirsi e guarire completamente". Poi si vedrà.

