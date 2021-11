David Parenzo minacciato di morte, "lo speriamo in tanti": la foto che scatena l'orrore no-vax

22 novembre 2021 a

a

a

Dopo il solito impegno con In Onda, che prende il posto di Otto e Mezzo nel fine settimana di La7, David Parenzo ha fatto sapere ai suoi follower di aver fatto il richiamo del vaccino. E ha colto l’occasione per fare ironia su alcuni dei cavalli di battaglia dei no-vax più beceri: “Terza dose booster Pfizer fatta. Ora con il microchip nel braccio potrò finalmente telefonare con il gomito e mandare sms con l’orecchio”.

“Vaccinatevi per voi - è l’appello condiviso da Parenzo - e per gli altri. No-vax no pasaran”. Ovviamente il suo post su Twitter, corredato dalle foto scattate durante la somministrazione della dose di richiamo e dal modulo di consenso firmato, ha scatenato diversi no-vax che, coperti dall’anonimato, si sono lanciati in diversi commenti offensivi: “Ah, ancora la storiella del microchip: che perspicacia, che intelletto. Ora continua a portare il bavaglio, occhio alla scadenza del codice a barre, e tieni l’eparina a portata di mano, che non si sa mai”.

"Anche quelli di sinistra". Indiscreto-Concita su "Berlusconi quirinalizio": cos'ha fatto avere a tutti i parlamentari

Non sono mancati gli auguri di morte, più o meno velati: “Speriamo dia l’effetto che speriamo in tanti”. E c’è pure chi ha fatto notare a Parenzo che ha le “bramine rachitiche” e che non sembra proprio “il ritratto della salute”. Insomma, il conduttore di La7 è stato travolto da una discreta shitstorm dai mai domi no-vax, pronti a tutto per osteggiare il vaccino.

"Guarda che hai il Covid", ma i no-vax rispondono così: testimonianza drammatica dall'ospedale, ora si capisce tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.