DiMartedì, Ilaria Capua "veterinaria che...". Floris legge gli sconvolgenti insulti sessuali contro di lei

24 novembre 2021 a

a

a

"Ricevo degli insulti a sfondo sessuale perché con le donne è molto più facile": Ilaria Capua ha parlato dei commenti di cui è vittima a DiMartedì, in collegamento con Giovanni Floris. "L'ergastolo dovete dare a sta zocc***, non indagarla per poi non fargli un ca***", "Veterinaria da quattro soldi spacciata per grande scienziata", questi alcuni degli attacchi ricevuti e letti in diretta dal conduttore del talk di La7. Contro la Capua, comunque, non ci sono solo insulti ma anche fake news.

"Quello che non potevamo dirvi prima sul vaccino": siero e pandemia, la (pesante) rivelazione di Ilaria Capua

A tal proposito, Floris ha letto il titolo di un articolo falso e montato ad arte: "Fate le cavie e non rompete le pal**", le farneticanti dichiarazioni della Capua: lo ha detto chiaro, senza vergogna". Secca la replica della virologa: "Ma figuratevi se abbia mai potuto dire una cosa del genere. Quello che mi viene da pensare quando vedo queste cose è che per alterare un video bisogna impegnarsi. Quindi c'è un sistema, ci sono delle persone che deliberatamente vogliono mettere in giro delle voci sbagliate e screditare gli esperti".

"In diversi gruppi Facebook di simpatizzanti no vax è stato rilanciato un vecchio articolo del 2014 sulla sua vicenda giudiziaria, finita assolta da tutte le accuse - ha detto poi Floris -. Lei era sospettata di aver creato e diffuso alcuni virus dell'influenza aviaria per favorire la produzione di vaccini con la complicità di alcune case farmaceutiche. Il caso venne archiviato, lei prosciolta, però l'articolo viene riportato senza data per farlo sembrare attuale". La Capua, allora, ha confessato: "Sono stata travolta da insulti violenti, ho sofferto molto perché già quella vicenda mi ha segnato in maniera profonda, ha stravolto la mia vita. Ed essendosi conclusa con un proscioglimento perché il fatto non sussiste, trovo che questi fantasmi che vengono fuori dalle fogne per infangare delle persone che cercano di fare del loro meglio siano proprio surreali".

"Passo". Ilaria Capua gela Parenzo: Covid e no-vax, la domanda a cui rifiuta di rispondere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.