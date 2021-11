Fuori dal Coro, Enrica Bonaccorti: "Vittima dei ladri di case". Quanti soldi ha speso per avere giustizia

24 novembre 2021 a

Fuori dal Coro è tornato a occuparsi di ladri di case nella puntata andata in onda ieri sera su Rete 4. Tra gli ospiti di Mario Giordano anche Enrica Bonaccorti, che ha raccontato di essere stata vittima di inquilini abusivi. "Io da cittadina semplice pensavo che fosse molto semplice dire a una persona che sta a casa mia, "per favore puoi uscire? Visto che non è casa tua". Pensavo che bastasse chiamare il vigile della piazza accanto all'appartamento", ha spiegato.

La conduttrice, poi, è scesa nel dettaglio: "Avevo prestato la mia casa a qualcuno che non aveva un alloggio in quel momento. Io mi ero trasferita in campagna. Dopo un paio di mesi, gli avevo chiesto se fosse riuscito a trovare una sistemazione, ma mi aveva risposto dicendo di non aver trovato ancora nulla". Poi ha continuato: "Dopo altri due mesi gliel'ho detto di nuovo e la risposta è stata: 'Io non me ne vado, perché dopo 4 mesi ho il diritto di restare qui'".

La Bonaccorti ha spiegato che il problema principale nel suo caso era che lei non aveva fatto nessun tipo di contratto con l'inquilino in questione: "Sono stata ingenua". Quando poi Giordano le ha chiesto come sia andata a finire, lei ha risposto: "Ci ho messo due anni e 2 milioni di lire dall'avvocato per mandare via quella persona".

