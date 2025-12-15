Sci alpino, in attesa dei Giochi si attizza lo share

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sci, Cdm/ Rai2)

Era un weekend molto atteso questo di Sankt Moritz con le prima discese libere della Coppa del Mondo 2026 femminile di sci alpino, in particolare per vedere all’opera la nostra Sofia Goggia. E le aspettative sono state rispettate: dopo la prova di venerdì vinta dall’eterna Lindsey Vonn, sabato la nostra portacolori si è piazzata terza e gli ascolti nella mattina di Rai 2 sono decollati col 9% di share e quasi 500mila spettatori, picchi oltre il 10% durante la gara della azzurra.

Un primo podio stagionale per Goggia e un ottimo sesto posto per l’altra italiana Laura Pirovano che fanno ben sperare per il proseguimento della stagione e, soprattutto, in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina che partiranno il 6 febbraio, appuntamento clou del prossimo anno e per il quale il Servizio Pubblico si aspetta un ritorno importante. Le premesse ci sono tutte visto che sabato anche lo slalom gigante maschile in Val d’Isère ha registrato punte di quasi 400mila teste sopra il 7% di share con il nostro Alex Vinatzer autore di un buon ottavo posto.