Affari Tuoi, clamoroso: quanti anni ha la mamma di Giulia

Oggi, lunedì 15 dicembre, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino che continua a registrare grande partecipazione da parte del pubblico. In apertura di trasmissione, il conduttore ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si tratta di Ivan, originario della provincia di Orvieto, che lavora nell’azienda di famiglia specializzata nella produzione di olio, una realtà legata alla tradizione del territorio.
Nel corso della serata è stata poi presentata la nuova concorrente in rappresentanza del Trentino-Alto Adige. Giulia, 25 anni, vive a Trento e nella vita lavora come segretaria. La giovane concorrente ha raccontato anche un aspetto molto personale della sua vita: è mamma di Vittorio, un bambino di appena nove mesi. Per affrontare l’esperienza televisiva ha scelto di farsi accompagnare dalla madre Irene - giovanissima, 54 anni -, impiegata in banca, che si è detta emozionata e felice di poter condividere questo momento con la figlia. Insieme hanno giocato con il pacco numero 14.
Come spesso accade, la puntata ha acceso il dibattito anche sui social network. Su X, numerosi telespettatori hanno commentato in diretta con toni ironici e talvolta critici. Tra i messaggi più discussi si leggono frasi come: "Ma vanno a giocare ai pacchi o vanno lì per fare le soubrette?", "Il cameraman fa sempre queste inquadrature sui lati B…", e "Già mi immagino i commenti di quelle che si augureranno che torni a casa senza un centesimo solo perché giovane e bella". Non è mancata nemmeno l’ironia su alcuni personaggi fissi del programma, con chi ha scritto: "Herbert sempre più convinto nel suo ruolo di Annalisa".