Affari Tuoi, clamoroso: quanti anni ha la mamma di Giulia

Oggi, lunedì 15 dicembre, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino che continua a registrare grande partecipazione da parte del pubblico. In apertura di trasmissione, il conduttore ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si tratta di Ivan, originario della provincia di Orvieto, che lavora nell’azienda di famiglia specializzata nella produzione di olio, una realtà legata alla tradizione del territorio.

Nel corso della serata è stata poi presentata la nuova concorrente in rappresentanza del Trentino-Alto Adige. Giulia, 25 anni, vive a Trento e nella vita lavora come segretaria. La giovane concorrente ha raccontato anche un aspetto molto personale della sua vita: è mamma di Vittorio, un bambino di appena nove mesi. Per affrontare l’esperienza televisiva ha scelto di farsi accompagnare dalla madre Irene - giovanissima, 54 anni -, impiegata in banca, che si è detta emozionata e felice di poter condividere questo momento con la figlia. Insieme hanno giocato con il pacco numero 14.