Superbonus, il M55s ironizza? FdI lo spiana: "C'è poco da ridere, chiedete scusa"

La situazione è grave ed è anche seria. Il Movimento Cinque Stelle e il suo leader Giuseppe Conte, invece di fare mea culpa sul disastro economico generato dal Superbonus, la butta in caciara. E, com'era ampiamente prevedibile, attacca Giorgia Meloni. Sui social del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio è apparso una sorta di meme. "Ha appena lavato la macchina e comincia a piovere? È colpa del Supebonus", con il volto della presidente del Consiglio e il suo indice alzato a mo' di accusa.
C'è ben poco da ridere. Secondo le ultime stime della Corte dei Conti, il Superbonus ha creato una voragine da 150 miliardi nei conti pubblici italiani. E il governo Meloni, pian piano, sta cercando di riportare il Paese sulla retta via.
Superbonus, l'allarme sui condomini: "C'è un dato preoccupante""C'è un dato preoccupante: l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza hanno fatto dei controlli...
All'account social di Fratelli d'Italia non è sfuggita la presa in giro grottesca del Movimento Cinque Stelle. E su X ha voluto rimettere le cose in chiaro. "No grillini, non ci avete fatto ridere - si legge nel tweet postato da FdI -. Per colpa delle vostre misure scellerate, i cittadini italiani continuano a pagare a caro prezzo il più grande disastro economico della storia della Repubblica. Invece che ironizzare, dovreste chiedere scusa".
No grillini, non ci avete fatto ridere. Per colpa delle vostre misure scellerate, i cittadini italiani continuano a pagare a caro prezzo il più grande disastro economico della storia della Repubblica.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) December 15, 2025
Invece che ironizzare, dovreste chiedere scusa. pic.twitter.com/625jNk9fvN