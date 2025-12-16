Superbonus, il M55s ironizza? FdI lo spiana: "C'è poco da ridere, chiedete scusa"

La situazione è grave ed è anche seria. Il Movimento Cinque Stelle e il suo leader Giuseppe Conte, invece di fare mea culpa sul disastro economico generato dal Superbonus, la butta in caciara. E, com'era ampiamente prevedibile, attacca Giorgia Meloni. Sui social del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio è apparso una sorta di meme. "Ha appena lavato la macchina e comincia a piovere? È colpa del Supebonus", con il volto della presidente del Consiglio e il suo indice alzato a mo' di accusa.

C'è ben poco da ridere. Secondo le ultime stime della Corte dei Conti, il Superbonus ha creato una voragine da 150 miliardi nei conti pubblici italiani. E il governo Meloni, pian piano, sta cercando di riportare il Paese sulla retta via.