Alessandro Meluzzi, agghiacciante sparata sul vaccino: "Un salto quantico per non diventare zombie e robot"

Il profilo Twitter di Alessandro Meluzzi è un fenomeno sociale e culturale che andrebbe studiato attentamente. È infatti possibile trovare ogni tipo di fake news correlata al Covid e soprattutto al vaccino, al quale il professore e la sua “armata” oppone una fierissima resistenza. Ciò emerge chiaramente in uno degli ultimi messaggi che Meluzzi ha condiviso con il suo popolo, ovviamente sempre via social.

“Cari amici evoluti e ribelli - ha esordito in un tweet - siate orgogliosi della vostra libertà e autonomia di coscienza. Ognuno sta contribuendo al più grande ‘salto quantico’ dell’universo mentale e fisico. Vi facevano zombi e robot mentre i vostri dubbi e idee corrono più veloci del virus e potere”. Ovviamente tale intervento è stato largamente acclamato da chi lo segue: tutte persone fulgide e indurite, profondamente fiere di non credere al Covid e al vaccino.

Un raduno di siffatte menti italiche è raro da trovare altrove in rete: combattono tutti contro lo stesso “nemico”, che è sempre indefinito. Una volta è il potere, un’altra volta sono le multinazionali, i governi, i vaccinati e chi più ne ha più ne metta. È proprio vero che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire: a Meluzzi e ai suoi seguaci non resta altro che augurare di non incrociare mai la via con il Covid.

