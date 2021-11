Super green pass, bomba di Renato Mannheimer: "Sembra che Matteo Salvini...". Voci dalle sacre stanze

26 novembre 2021 a

"Matteo Salvini ha capito, esponenti importanti del suo partito in questi giorni gliel'hanno detto": il sondaggista Renato Mannheimer, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato della Lega, spiegando che tutti i suoi membri - leader in testa - avrebbero compreso dove non andare a pescare voti. "C'è una discussione all'interno della Lega - ha fatto sapere l'ospite del talk -. Cercare di prendere voti tra i No Green Pass è un'operazione errata e limitata, anche perché questi non ti votano".

Secondo il sondaggista, il Carroccio dovrebbe puntare su altri argomenti per convincere gli elettori. Argomenti che ha già portato avanti i passato e nel corso degli anni. E non solo. Mannheimer ha sottolineato che anche un altro tema sembra aver perso forza ormai: "L'argomento dei migranti non funziona più tanto bene. Ho visto un sondaggio l'altro giorno che mostra come l'atteggiamento degli italiani verso gli immigrati, molto scettico e severo fino a qualche anno fa, si è molto rabbonito. E adesso non dico che li accogliamo a braccia aperte, ma crediamo che sia importante trattarli bene".

La Merlino, in sottofondo, diceva pure che al momento "abbiamo anche altre cose a cui pensare". E in effetti è così, con Covid, vaccini e certificati verdi di mezzo. L'ultimo decreto sul super green pass, tra l'altro, ha acceso parecchio gli animi. Il nuovo strumento, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio, potrà essere rilasciato solo a vaccinati e guariti dall'infezione. Solo questi ultimi, infatti, saranno in grado di accedere a locali ed eventi.

