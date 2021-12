Massimo Cacciari contro Lilli Gruber: "Mi hanno fregato, per cosa mi avevano invitato"

02 dicembre 2021 a

“Mi avevano invitato per parlare di Draghi e invece mi hanno fregato”. Massimo Cacciari è avvelenato dopo l’ultima ospitata a Otto e Mezzo, dove il filosofo è finito facile preda dei colleghi di Lilli Gruber, che lo hanno messo in croce per le sue posizioni che non hanno alcun fondamento nella scienza ufficiale. “Come al solito in Italia si parla solo di Covid - ha dichiarato ad affaritaliani.it - e, come si è visto, ero leggermente incazzato”.

In particolare Cacciari si è confrontato duramente con Alessandro De Angelis e Beppe Severgnini. “Francamente non riesco a capire per quale ragione quasi tutta la stampa nazionale - ha aggiunto l’ex sindaco di Venezia - giornali, web, tv e radio, sia uniformata e parli sempre e solo di Covid. Come se in Italia non ci fossero morti di cancro, infarto o di altre patologie, non ci fossero giovani disoccupati, licenziamenti, familiari complesse e delicate. È un vero scandalo. La politica, governo e non solo, fa nebbia con il Covid così tutte queste altre problematiche vengono gestite da commissari”.

“Il Covid prima o poi finirà, almeno credo e spero - ha dichiarato Cacciari ad affaritaliani.it - magari obbligandoci tutti a essere vaccinati ogni sei mesi, ma la questioni sociali, economiche, che riguardano la scuola, i servizi della sanità resteranno e saranno un serio problema per molto tempo. Ma nessuno ne parla. Solo Covid. Pazzesco".

