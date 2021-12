Otto e mezzo, Massimo Cacciari esplode: "Provocazione di m***a, me ne vado"

01 dicembre 2021 a

a

a



Torna da Lilli Gruber, Massimo Cacciari, ed è un nuovo desolante show a Otto e mezzo. Il filosofo, apertamente no Green pass e con pericolosi flirt coi no vax, tiene duro sulle proprie posizioni e Beppe Severgnini e Alessandro De Angelis lo rintuzza. E si arriva agli insulti.

"Scienza di regime". Cacciari "no vax", e De Bortoli lo zittisce così

"Ma quali scienziati? Freccero? John Kennedy Junior, il dottor Bizzarri...", lo incalza Severgnini. "I professori seri sono quelli che hanno risposto alle domande, il dottor Mantovani, il dottor Remuzzi, Abrignani. Guardi le loro pubblicazioni: lei fa il filosofo, io faccio il giornalista".

"Vaccino, cosa sta succedendo in Giappone". Massimo Cacciari, una sparata agghiacciante: il gelo di Bianca Berlinguer

Cacciari rispolvera i suoi nomi: "Guardi il premio Nobel Melon... Comunque ho capito: gli scienziati sono i suoi e gli altri che hanno attestati e premi Nobel sono poveri rinc***i. Ma dai! Avete dato del rinc***o a Montagnier. Basta, mi taccio".

De Angelis parla di "tesi negazioniste" da parte degli scienziati coinvolti da Cacciari nella sua iniziativa torinese contro il Green pass e Cacciari salta letteralmente sulla sedia: "Ma cosa, ma cosa, questa è una provocazione. Io me ne vado, io me ne vado, se lui continua così me ne vado. Se continua con una provocazione di m***a di questo tipo io me ne vado. Non mi paragonerà a quelli che giravano con il cartello nazista davanti vero?".

"Ascoltiamolo, è un premio Nobel". Balla spaziale di Massimo Cacciari: chi è davvero il signor "Melòn", gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.