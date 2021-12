Marikah Bentley, professione "Sex worker": "Giovani e mamme nella mia Accademia"

04 dicembre 2021 a

“Il nostro corpo è in grado di esprimersi in milioni di modi. E’ uno strumento di lavoro e non c’è nulla di male in questo”, parola di Marikah Bentley imprenditrice, da oltre 10 anni, nel settore erotico e fondatrice della Marikah Bentley Academy, prima e unica accademia femminile, che dà l’opportunità alle donne d’intraprende con professionalità e autogestire nel migliore dei modi la propria imprenditorialità.



Da sempre il mondo dei contenuti pe adulti è un’opportunità; come s’intraprende questa professione?

“Ognuno di noi matura spinto dalla curiosità o semplicemente sceglie di lavorare nel settore erotico. Ho iniziato oltre dieci anni fa, dietro al mio progetto imprenditoriale ci sono sacrifici e molta gavetta, non ci s’improvvisa in questo mercato, come del resto in ogni altro ambito lavorativo”.

Come nasce la tua Marikah Bentley Academy?

“Un anno fa, circa, ho deciso di mettere al servizio delle donne che vogliono iniziare questa professione tutte le mie conoscenze. Sono una donna molto precisa, che si pone obiettivi e pianifico il mio lavoro per dare ed essere il meglio”.

La Marikah Bentley Academy, a chi è rivolta?

“L’Academy è aperta a tutte le donne, incluse quelle che fanno già parte di questo mondo, vogliono approfondire e scoprire altro potenziale da mettere a frutto. Ogni consulenza è seguita passo passo, dalla parte teorica a quella pratica: nulla è lasciato al caso”.

Com’è composto il corso?

“Si parte dalla creazione della figura professionale, al lancio e alla realizzazione del sito web più indicato, fino alla promozione. Ogni donna è unica e l’Academy la valorizza e la rende, in questo settore, un’imprenditrice di se stessa inimitabile. Io e il mio team lavoriamo sia sulla creazione del percorso e sul post corso, seguiamo fino a quando c’è né di bisogno”.

Quali sono le donne che si rivolgono alla Marikah Bentley Academy?

“Ci sono donne giovani che scelgono questa professione, mamme single che vogliono arrotondare i loro stipendi, donne attratte e che a livello amatoriale già si dilettano e desiderano migliorare le loro performance. Soprattutto, la Marikah Bentley Academy offre un’opportunità unica: essere totalmente indipendenti nel gestire il proprio potenziale nel settore erotico e il tempo, ogni donna sa quanto è importante. Questa professione c’è chi la esercita con un nome d’arte o preferisce rimanere nell’anonimato, è un lavoro, che ruota intorno alle esigenze delle donne e non viceversa. Un esempio pratico: la mamma che accompagna i figli a scuola e si gestisce la sua attività nelle ore dove sono assenti e poi, ha la possibilità di dedicarsi a loro per il resto del tempo. Una giovane ragazza che vuole essere indipendente e portare avanti gli studi. Ecco, posso fare milioni di esempi, attraverso l’accademia forniamo anche gli strumenti su come gestire il tempo, del resto basta una connessione e un pc”.

Come selezioni le donne che vogliono iscriversi?

“C’è molta cura nella scelta, alla base c’è la motivazione, ogni donna ha una storia a sé, curo ogni iscritta”.

In futuro aprirai le iscrizioni al pubblico maschile?

“Al momento, ho molte richieste, ma essendo una perfezionista ed essendo un lavoro che prende tempo, non questo il momento. Chissà, in futuro, forse. Soprattutto, spero di poter iniziare ad avere delle iscritte over 50, 60 e così via, essere sex worker nel nostro Paese ha ancora numerosi tabù”.

Pensi che la professione di sex worker sia tutelata nel nostro Paese?

“Lavoro in sinergia con numerose piattaforme in Italia, ma soprattutto numerose all’estero, dove è un lavoro come tanti altri, con tasse incluse da pagare. Qui, da noi c’è tanto ancora da fare per far rispettare non solo la figura, ma la professione di sex worker”.

