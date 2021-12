Giorgio Terruzzi asfalta Roberto Burioni: "La battuta della settimana". La frase-kamikaze del virologo

08 dicembre 2021 a

Giorgio Terruzzi, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter ,ha asfaltato il virologo Roberto Burioni. "La battuta della settimana? Burioni: 'Spero di tornare presto nell'ombra'. Detta alla prima della Scala, mica dalla cantina di casa", ha commentato il giornalista.

Il professore infatti ha partecipato ieri 7 dicembre alla prima della Scala, insieme ad altre celebrità. All'inizio, interrogato dai giornalisti presenti, si è soffermato sull’assembramento davanti al teatro: "E' sempre una cosa negativa e, per questo motivo, stiamo portando tutti le mascherine anti-Covid perché sappiamo che i vaccinati si infettano di meno e contagiano di meno. A ogni modo, bisogna comunque essere cauti e indossare le mascherine: è un piccolo sacrificio ma si fa con piacere”.

Poi qualcuno ha chiesto a Burioni se si sentisse un vip e lui ha risposto: "No, no. Non mi sento un vip. Mi sento un appassionato di musica che si trova in uno dei posti più belli del mondo per ascoltare la musica. Inoltre, ho la fortuna di poterla sentire insieme a cari amici, tutti qui per l’evento". Quindi, il virologo ha pronunciato la frase che ha scatenato Terruzzi. "Non avrei mai pensato di essere circondato da giornalisti, da giovane. Però è successo… Spero di tornare presto nell’ombra: questo significherebbe che la pandemia Covid è finita”.

Infine, sull'organizzazione dell’evento, il professore ha dichiarato: “Questa Prima alla Scala è una rinascita e tutto è stato reso possibile grazie al nostro impegno, grazie al fatto che tanti si sono vaccinati. Questa serata è una rinascita, una vittoria nostra contro il virus, secondo me. Penso che ce la possiamo godere con orgoglio: siamo tutti vaccinati, abbiamo le mascherine e quindi questo crea una rete di sicurezza che ci consente di stare di nuovo tutti insieme a sentire della bella musica”.

