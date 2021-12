Paola Perego, molestie sessuali? "Mi ha rincorso intorno scrivania": la bomba sul supervip di Mediaset

09 dicembre 2021 a

Paola Perego ha costruito una solida carriera televisiva lottando contro gli attacchi di panico, di cui ha sofferto dall'età di 16 anni. "Prendevo delle medicine e non parlo di quelle che si prescrivono oggi, che sono molto più leggere. Parlo di medicine che, pur di allontanare la sensazione di panico, appianavano tutto - ha confessato la conduttrice in un'intervista al Corriere della Sera -. Molti dei miei ricordi sono offuscati, come dentro una nuvola". Scendendo nel dettaglio, poi, ha aggiunto: "Prendevo benzodiazepine".

Il suo percorso insomma non è stato affatto facile. A tal proposito ha spiegato: "I sintomi, dalla sudorazione fredda alla lingua gonfia fino al formicolio del corpo, sono solo una parte dell'attacco di panico. La cosa più difficile da spiegare è la sensazione di essere a un passo dalla morte". Poi ha raccontato di esserne uscita con "tre percorsi differenti di trattamenti di psicologia comportamentale". Al di là degli attacchi di panico, però, la Perego ha detto che talvolta è stato difficile lavorare in tv anche per un altro motivo: "Una volta, a Mediaset, un dirigente si mise a rincorrermi intorno ad un tavolo. Un'altra volta, in scadenza di contratto, un altro mi propose di andare a cena. Dissi di no e quel contratto alla fine lo ottenni, sì, ma a furia di lunghe e umilianti anticamere".

Parlando poi del rapporto con suo marito, il manager dei big Lucio Presta, la conduttrice ha fatto chiarezza sulle accuse di raccomandazione che spesso le sono state fatte: "Mio marito ha fatto sei Festival di Sanremo: ho mai condotto io lo spettacolo più importante del Paese? No. Anche perché lui, proprio perché sono sua moglie, tende a non darmi parti importanti, ogni volta preferisce qualcun altro o qualcun'altra". Di qui la provocazione: L'altro giorno gli ho detto 'Senti, ma visto che per tutti io sono la raccomandata per eccellenza, a questo punto raccomandami davvero'. Si è messo a ridere".

