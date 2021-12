Covid, Mauro da Mantova il no vax della Zanzara "intubato, non risponde alle cure". Il triste annuncio di Cruciani

10 dicembre 2021 a

a

a

Maurizio Buratti, carrozziere di Curtatone, nel mantovano, meglio conosciuto come "Mauro da Mantova" dagli ascoltatori de La Zanzara su Radio 24, è intubato e non risponde alle cure, secondo quanto riporta il Corriere Veneto. No vax convinto, Mauro si era vantato di essere un untore e di girare al supermercato con 38 di febbre, poi era stato ricoverato in terapia sub-intensiva all’ospedale di Borgo Trento. Ma ora le sue condizioni sono gravemente peggiorate.

A confermare la notizia è Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara ha aperto così la trasmissione radiofonica: "Si trova in ospedale a Verona, ho avuto modo di sentirlo nei giorni scorsi e si capiva dalla voce che stava malissimo". A convincerlo ad andare dai medici è stato lo stesso Cruciani che ha detto che è stata molto dura. Mauro è sempre stato un no vax duro e puro, ha partecipato alle proteste contro il vaccino e contro il green pass per "difendere la Costituzione".

Ma alla fine si è contagiato: "Mi hanno diagnosticato la polmonite bilaterale pare sia Covid", aveva detto con la voce affaticata in un messaggio a La Zanzara. Poi, nella giornata di mercoledì, sempre durante la trasmissione radiofonica Cruciani ha aggiornato gli ascoltatori sulle condizioni di Buratti: "Purtroppo le notizie che arrivano da Verona non sono positive. Mauro è intubato da un paio di giorni per Covid e pare che non risponda alle cure. I medici dicono che la situazione è molto grave e che non reagisce alla terapia". David Parenzo, che durante il programma era il suo antagonista numero uno, ora gli dice di "non mollare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.